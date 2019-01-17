近期「私刑正義」頻傳 陳家欽：別打著正義大旗做違法之事

2019-01-17 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕近期兒童遭虐待案件頻傳，在相關資訊及影片曝光之後往往會引起網友群情激憤，甚至有網友會去警局「堵人」追打犯案者，進行「私刑正義」，不過警政署長陳家欽強調，網友需對此冷靜，切勿打著正義大旗，做出違法脫序之事。

根據《中國時報》報導，陳家欽表示，發生兒童遭虐致死案件他也很難過，「這種人神共憤的暴行，誰都無法接受」，警方一定依法偵辦嚴懲，但是網友冷靜理性，不要打著正義大旗，做違法脫序之事，當今網路傳播快速，警政署會要求各機關處理相關案件時要更細膩，除依法行政之外也要兼顧同理心。

陳家欽指出，警方過去在偵辦兒少婦幼案件往往低調進行，為保護當事人，不會主動揭露訊息；但現在面臨「私刑正義」、群眾包圍警局「要真相」等狀況，警方會視狀況出面安撫，並和群眾溝通，「正義要發揮在對的地方，把氣憤轉化為守護的力量」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/