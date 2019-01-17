桃園民宅雙屍案 男子疑勒死前岳母後上吊亡

2019-01-17 01:04

〔中央社〕桃園市中壢區發生一起男子疑似勒死前岳母後，再到頂樓上吊自殺的案件，警方今天凌晨表示，現場發現甘男衣物及皮夾，鑑識人員正漏夜進行調查，以釐清相關案情。

桃園市中壢區發生一起駭人命案，64歲姜婦疑似在家中遭人勒斃。姜婦的女兒在昨天清晨返家後發現母親死在家中，嚇得她趕緊向警方報案。

警方表示，鑑識人員到場發現，姜婦陳屍在3樓房間，手腳遭到反綁，疑似遭繩子勒斃，現場還遺留一件黑色長褲，警方從褲子裡起出一只皮夾，內有姜婦前女婿甘男的證件及超商發票。

警方表示，員警除封鎖現場並依地緣進行搜索，隨即在頂樓水塔旁發現一名男子已割腕、上吊身亡，查明男子身分，就是被勒死姜婦的前女婿，不過現場未發現遺書。死者女兒說，甘男為印尼華僑，夫妻多年前離婚後就少有聯絡，兩人曾因經濟等問題發生爭執，沒想到竟會發生這樣的事。

警方調閱附近監視器畫面發現，甘男在案發前，曾在附近獨自徘徊許久，研判他涉有重嫌，員警正漏夜調查以釐清案情。

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