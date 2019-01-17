台南虐童案 凌晨1點3共犯聲押獲准

2019-01-17 01:02

〔記者王捷／台南報導〕17歲的狠心小媽媽，聯合表姊、表姊夫與李姓友人涉嫌虐死1歲半女童，小媽媽已由少年法庭裁定收容，3名成年共犯在17日凌晨近1時裁定羈押。

這些人涉嫌將女童活活打死，檢方以重罪、逃亡、串供3個理由聲請羈押，由於刑事訴訟法33-1條去年修法，律師在羈押庭有閱卷權、也能替被告辯護，主張民眾法律防禦權，因此讓虐死女童案的羈押庭跨日開庭，從16日晚間11點開到17日近1時許才結束，經過近2個小時才裁定李女的表姊與表姐夫與李姓友人收押禁見。

刑訟法33條在修法以前，由於偵查不公開規定，律師在羈押庭中無法閱卷，因為無法閱卷，也因此讓律師無法辯護，也無法讓被告行使法律防禦權，在去年修法後，律師可以在羈押庭中替被告辯護，也延長這次羈押庭時間。

地院在16日晚間11時許開羈押庭，但是閱卷加上辯護的時間，直到17日凌晨近1時許才結束。

不過即使3名共犯裁定羈押，但是包圍南檢的民眾卻越來越多，情緒相當激動，警方也從市區調動警力支援，轄區警四分局指出，絕對會保護院檢的駐地安全。

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