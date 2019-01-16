人倫慘劇！離婚男涉勒死岳母 畏罪頂樓上吊亡

2019-01-16 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢後站的透天住宅發生女婿勒死岳母後，疑畏罪跑到頂樓上吊雙屍命案。警方調查，疑畏罪自殺的40歲甘姓男子是印尼華僑，與前妻感情不睦離婚多年後，就鮮少聯絡。甘男前妻今天（16日）清晨下班返家，發現64歲姜姓母親遭人勒死，趕緊報警，警方搜索現場發現，疑為兇手甘男，已在頂樓畏罪上吊及割腕身亡。

報案的姜婦女兒向警方說，今天清晨6點返家後發現母親死在家中，遲遲不敢相信，嚇得趕緊報警調查；警方鑑識人員獲報到場，發現姜婦陳屍在3樓房間，疑遭繩子勒斃，手腳遭反綁，已無生命跡象，現場還發現遺留一件黑色長褲，從褲子裡起出一只皮夾，內有姜婦前女婿的證件和超商發票。

警方除了封鎖現場依地緣搜索，也在頂樓發現一名男子在水塔旁上吊及割腕身亡，經清查上吊男子身分，竟是被勒死姜婦的前女婿。死者女兒悲痛地說，前夫是印尼華僑，夫妻倆曾因經濟等問題發生爭執，數年前離婚後，就鮮少聯絡，未料，清晨返家看到這一幕震驚不已，也不清楚母親被害原由。

警方調閲附近監視器畫發現，甘男於15日凌晨在案發地點獨自一人徘徊許久，行兇前到附近一家超商，與到被勒死姜婦時間吻合，全案由檢警相驗調查中。

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