蔡清祥推行政簽結法制化 引進人民檢察審查會

2019-01-16 23:47

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥獲得行政院長蘇貞昌賞識留任，16日才「新官」第三天，他就宣示將推行行政簽結法制化及引進日本的人民檢察審查會，大刀闊斧改革，期能讓司法更加穩健。

外界質疑行之有年的行政簽結並無法源，屢生爭議，為了解決這個問題，蔡清祥表示，近日將加速推動改革，修正「刑事訴訟法」，讓檢察官簽結時有所依據。

蔡清祥另指出，目前被害人對檢察官的不起訴處分，雖有再議與交付審判的救濟機制，但仍是司法人自己審核，未來將引進日本的人民檢察審查會，透過人民檢視不起訴處分是否有問題，以外部審查方式全面了解司法運作，透明化司法。

至於檢察界關注的10位檢察長人事調動，蔡清祥則說，近日遴選結果將會出爐。

蔡清祥還提到，獄政近來創設了一個智慧監獄建置計畫，讓受刑人和家屬可用行動裝置（如：手機）接見，省去舟車勞頓的不便；也有智慧卡整合系統，收容人可用類似悠遊卡的智慧卡片在監購物。另外，收容人的扶助計畫也將拓展到收容人的家屬，強化家屬對收容人的心理支撐，以利賦歸社會。

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