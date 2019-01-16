堵虐童犯民眾圍南檢不肯散 分局長溫情喊話籲勿用私刑

2019-01-16 23:33

〔記者王捷／台南報導〕17歲小媽媽虐死親生女童，從警方移送地檢署後，民眾聚集在南檢堵人，晚間人潮越來越多，連上次假扮農民的髮蠟哥也在現場，警四分局長蔡進閱，三度拿麥克風溫情喊話，稱自己是三個孩子的爸爸，雖然心裡會難過，但私刑無法幫助下個女童，希望民眾能相信司法，不過民眾仍不甩警方，甚至有民眾要求警方收隊，「剩下的」他們自己來就好，警方是領納稅人的薪水，應該聽民眾的意見。

16日下午，不滿虐死女童案的人潮逐漸眾多，轄區市警四分局擔心有民眾滋事，幾乎派出全分局一半的警力在場維護交通與治安秩序，分局長蔡進閱拿起麥克風，溫情喊話，希望能感動現場的民眾，但只有少部分民眾離開。

直到晚上9點，人潮越來越多，也有改裝車出沒，蔡進閱第三度喊話，沒想到人潮沒有散去，有民眾看到有車輛出入南檢，還大聲咆哮，讓警方難以控制現場。

最後，蔡進閱逐一勸離民眾，甚至有民眾嗆警方收隊，「剩下的」他們自己來就好，還稱警察領民眾稅金，應該聽人民的意見，警方指出，發生虐童案大家都很難過，但是呼籲不應該動用私刑，應該相信司法，因為台灣是法治的國家，也因此才有台灣的價值。

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