1/16 今彩539頭獎開出1注！ 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-01-16 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月16日）開獎的第108000014期今彩539開出1注，由嘉義市東區興村里吳鳳南路362號的「大富翁彩券行」開出；108000005期大福彩與第108000014期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000005期大福彩中獎號碼為「04、14、15、18、24、26、33，特別號：32」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得25萬元；參獎共82注中獎，每注可得4000元；肆獎共1338注中獎，每注可得400元；普獎共8646注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第108000014期雙贏彩中獎號碼為「04、07、08、09、10、13、15、16、17、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共23注中獎，每注可得10萬元；參獎共499注中獎，每注可得500元；肆獎共4834注中獎，每注可得100元。

第108000014期今彩539中獎號碼為「14、18、21、25、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共6077注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6865注中獎，每注可得50元。

第108000014期39樂合彩中獎號碼為「14、18、21、25、39」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共251注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8206注中獎，每注可得1125元。

第108000014期3星彩中獎號碼為「965」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000014期4星彩中獎號碼為「2418」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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