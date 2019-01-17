獨家》遭路燈電擊腦缺氧…男嗜吃石頭樹葉 獲國賠1761萬

2019-01-17 00:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕19歲吳姓男子2015年10月在新竹縣新豐鄉三元宮旁與友人砸水球，遭漏電的路燈電擊，一度失去呼吸心跳，經搶救後，原本呈植物人狀態，目前在特教班學習，卻因「缺氧性腦病變」導致認知受損，不時吃石頭、樹葉，經家屬提國家賠償2935萬元，新竹地院判管理單位新豐鄉公所應給付1761萬元。

法官調查，2015年10月3日下午5點多，吳男與友人在新豐鄉三元宮旁公園水泥洗手台旁砸水球，他站在洗手台旁貼有「新豐鄉公所路燈編號07064號」標籤路燈旁，突遭電擊倒地不起、到院前無呼吸心跳，經救治後雖恢復自主心跳，轉至林口長庚醫院治療，原本呈現植物人狀態，經治療及復健後病情有所回復，但仍因「缺氧性腦病變」導致認知受損、失語症、軀幹肌力不足、無法獨立行走，日常生活功能需他人協助照顧，經新竹地院裁定為受監護宣告之人。

家屬說，目前在特教班的吳男無法分辨食物能不能吃，曾吃同學的蠟筆、彩色筆、衛生紙、石頭、樹葉、教具等等，也曾出現抬桌椅摔向同學、丟飯碗、湯碗等攻擊行為，父母原本可合理期待兒子長大，受其孝順、奉養及傳宗接代，卻因這次事故導致期待完全落空，還需以餘生照顧孩子一輩子，內心的無奈與痛苦顯非常人所能忍受，因此請求精神慰撫金1000萬元，總計請求國賠2935萬元。

新豐鄉公所則說，吳男在現場赤腳玩水球、拉址三元宮私設電纜進而遭電擊，本身也有過失。

法官調查，新豐鄉公所就路燈負有管理義務，理當包括維修、避免路燈漏電導致附近民眾觸電等，卻因人力不足等因素未定期派人巡視檢查、排除，對於公共設施未妥善維護，顯有管理上瑕疵。

法官考量雙方過失情節輕重，認吳男就本件事故應負2成過失責任，最後判新豐鄉公所應賠償1761萬元。

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