網紅減肥藥含瀉劑 生醫總監120萬交保

2019-01-16 19:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署查緝市售「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦Dayeonsu益生菌酵素錠」減肥藥，含瀉劑Desacetyl bisacodyl成分，將相關人士傳訊到案，今天依違反藥事法案分別以120萬、100萬、25萬及5萬不等金額交保候傳，嚴懲不法。

雲林地檢署獲報，雲林縣鑫淨公司涉嫌使用台灣地區蝦皮商城、Yahoo奇摩拍賣等網路通路，以食品名義陳列、販賣「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦（Dayeonsu）益生菌酵素錠」等疑似偽藥。

雲林地檢署檢察官沈郁智指揮調查局中部地區機動工作站，並會同衛生福利部食品藥物管理署、台中市及屏東縣衛生局共同查緝市售「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦（Dayeonsu）益生菌酵素錠」減肥藥含瀉劑Desacetyl bisacodyl成分，違反藥事法案。

檢警及調查局人員去年12月21日分別到屏東縣、台中市等處搜索涉案處所，當場查扣「多燕瘦益生菌酵素錠」庫存成品44萬1520粒、半成品1320.63公斤、契約書、帳冊及進銷貨紀錄等資料，先後傳喚犯罪嫌疑人及證人多人。經檢察官複訊後，多燕瘦減肥服務上海總公司吳姓代表坦承犯行，主動繳交犯罪所得100萬元，諭知10萬元交保，台中市多燕瘦公司葉姓負責人坦認犯行，主動繳交犯罪所得30萬元，諭知10萬元交保，其餘喬本生醫洪姓總監、黃姓廠長、鑫淨公司李姓負責人、多燕瘦健康公司何姓負責人分別以120萬、100萬、25萬及5萬元等金額交保候傳。

檢方說，多燕瘦吳姓代表等人對外宣稱「多燕瘦益生菌酵素錠」經過亞洲瘦身女王鄭多燕10年親研，產品已熱銷韓國、越南及新加坡等地，2年多前與喬本公司簽約時，也廣邀新聞媒體到場報導進軍台灣訊息，以韓國減肥明星知名度為號召，吸引有意減肥的男女關注，進而購買。

檢方查證，產品未獲主管機關製造許可，外盒既未標示藥品字號，也全無西藥成分說明、療效、副作用及安全性都未經證實，民眾食用後恐有身體危害，影響民生健康至鉅，所幸經偵辦後阻絕大批偽藥流入市面，呼籲民眾切勿購買來路不明產品，以免花大錢又賠上健康。

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