2男1女摩鐵拉K 使出 「軟骨功」鑽入電視櫃躲臨檢

2019-01-16 21:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局啟動「安居緝毒專案」建功，圳頂派出所員警獲報疑似有人在轄區一家汽車旅館吸毒，臨檢查獲1男1女涉嫌吸K菸，正當員警收兵返所時，房間內的電視櫃傳出怪聲，一打開發現裡頭竟還有1男躲在裡面，狹小空間根本難以躲人，讓警方相當錯愕「為躲警察連櫃子都要藏！」全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

圳頂派出所所長黃愷琮說，昨天深夜執行擴大臨檢勤務，接獲轄區內一汽車旅館反映疑似有投宿房客拉K，帶隊在旅館人員陪同下進行臨檢，進入房間前，房客疑似十分慌張，聲響不斷，後來才同意讓警方入內。

當時房內塑膠味瀰漫，警方進入時，本來僅有25歲林男、26歲高女兩人，但機靈員警發覺電視下方櫃子有怪聲，打開後才發現26歲張男蜷伏身體躲藏其內，讓在場員警驚訝，納悶這麼大的人莫非有「軟骨功」？不然怎麼塞得進去。

警方於旅館窗溝內，找到一包含K他命的夾鏈袋（含袋重0.73公克），將3人帶返所，經同意採驗尿液後，均呈三級毒品陽性反應。經調查，張男找來女友高女和友人林男一同到汽車旅館吸毒，3人均坦承在屋內吸食K菸，全案今天依違反毒品危害防制條例偵辦。

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2男1女投宿汽車旅館吸毒，其中張姓男子使出 「軟骨功」塞木櫃發出怪聲，仍被警方逮捕。（記者李容萍翻攝）

張姓男子使出 「軟骨功」塞木櫃發出怪聲，仍被警方逮捕。（記者李容萍翻攝）

2男1女投宿汽車旅館吸毒。（記者李容萍翻攝）

2男1女投宿汽車旅館吸毒，被警方查獲。（記者李容萍翻攝）

警方於旅館窗溝內，找到一包含K他命的夾鏈袋。（記者李容萍翻攝）

警方起出一包含K他命的夾鏈袋。（記者李容萍翻攝）

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