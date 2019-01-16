遭2惡煞持西瓜刀追砍 機車行老闆懷疑前女友買兇

2019-01-16 19:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年11月15日11時許，36歲陳姓機車行老闆與女友及一名友人在店內小酌閒聊時，郭、蔡姓男子突然衝進店內持西瓜刀、小鋸子砍殺陳男，陳男身中數刀，所幸送醫後暫無生命危險，新北地檢署今依涉犯殺人未遂罪起訴郭、蔡男。

在新北市三重區經營機車行的陳男清醒後指控，去年中與前女友分手，隨即交了新女友同居，不料前女友舊情難忘，不斷要求復合，卻屢次遭拒，懷疑前女友心生怨恨，買兇找人砍他報復。

起訴指出，去年11月15日11時許，戴著口罩、帽子的郭、蔡男闖進陳男的機車行，先朝陳男噴灑辣椒水，接著持利刃朝他猛砍，犯案後隨即搭乘計程車離去，導致陳男背部、手臂有多處刀傷，女友趕緊報案求救，協助陳男送醫，陳男一度出現出血性休克，幸搶救後撿回一命。

蔡男到案後表示，到酒店喝酒時，得知陳男與熟識的酒店幹部有糾紛，為挺友人所以砍殺陳男；郭男則說，蔡男與陳男有修車糾紛，他幫蔡男出氣才會砍陳男，雙方說詞歧見，但都坦承砍人，檢方依據監視器畫面及兩人自白，認定犯行將兩人起訴。

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