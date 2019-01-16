腳hen麻…婦人雨中僵站3小時 暖警即刻救援化險為夷

2019-01-16 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市49歲蔡姓婦人，昨晚獨自外出散步，因身體不適雙腳麻痺無法動彈，竟僵立站在路旁淋雨約3個小時，夜間低溫加上淋雨失溫，路人見狀不敢貿然上前詢問，也沒有人報警，情況危急；幸好家人發現蔡婦外出遲遲未歸報警，員警依地緣關係沿路協尋，在離蔡婦住家1公里外路旁順利找到人並載返派出所，聞訊趕來家屬脫下大衣讓蔡婦保暖，一家人上車返家時感謝員警在驚險一刻找到人。

中壢警分局自強派出所昨晚10時許接獲譚姓女子報案表示，她的母親出門散步後遲未返家，蔡婦身體狀況欠佳且語言能力欠佳，全家雖動員在外找人，但找了2個小時仍毫無收獲，心急如焚家人深怕蔡婦發生事故，只好報警請求協尋。

自強所警員陳炳勳、邱紹傑獲報從蔡婦住居地沿線展開搜索，兩人在大街小巷中穿梭尋找蔡婦行蹤，終於在1小時半後在離蔡婦住家約1公里的中壢區富村街路旁找到人，經比對照片確認身分無誤；當時因夜間天色昏暗且下雨視線不佳，蔡婦就淋雨僵站在機車旁並靠著機車椅墊。

原來，淋雨久站身體僵硬的蔡婦，無法自行移動，員警見狀趕緊合力把蔡婦抬上警車載回派出所，在警車上蔡婦才勉強述說，出門散步突然感到身體不適、雙腳麻痺，只能靠著機車坐墊在雨中僵站、動彈不得。

員警返所後通知蔡婦的家人，蔡婦的女兒見到母親心情激動，同車蔡婦的丈夫立即脫下外套給她保暖，並感激警方不辭辛勞冒雨幫忙，讓凍僵的蔡婦能化險為夷。

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