矯正機關首長交接 蔡清祥期許：努力減少收容人再犯罪

2019-01-16 19:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部長蔡清祥今天下午在矯正署主持「卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接暨宣誓典禮」時，期許矯正機關幹部們，應多加思考如何有效提升收容人的家庭支持度，才能減少再犯罪的可能。

新任幹部包括原矯正署副署長黃建裕調派宜蘭監獄典獄長、原高雄第二監獄典獄長吳澤生調升矯正署副署長等人，蔡清祥期許他們要積極推動智慧型監獄、援助家庭計畫等施政重點，他說，以援助家庭計畫為例，就是要以家庭的力量來幫助收容人，而不少收容人家庭有經濟問題，矯正機關幹部們應尋求民間力量給予協助，幫助收容人家庭度過難關，讓收容人能安心無憂。

蔡清祥強調，矯正機關幹部們在第一線服務，非常辛苦，法務部將會持續爭取經費，設法改善收容空間，以解決長期以來超額收容的困境，並開始導入科技化的管理模式，以提升工作效率來降低管理人員戒護的負擔，讓矯正機關發揮專業能力，協助收容人改悔向善，建構祥和社會。

「矯正機關一定要向前進步」，蔡清祥說，以少年輔育院為例，就應改制朝學校化發展，矯正署需於2週內提出具體計畫，儘快分階段逐步落實。

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