矯正機關首長交接 蔡清祥期許：努力減少收容人再犯罪

2019-01-16 19:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部長蔡清祥今天下午在矯正署主持「卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接暨宣誓典禮」時，期許矯正機關幹部們，應多加思考如何有效提升收容人的家庭支持度，才能減少再犯罪的可能。

新任幹部包括原矯正署副署長黃建裕調派宜蘭監獄典獄長、原高雄第二監獄典獄長吳澤生調升矯正署副署長等人，蔡清祥期許他們要積極推動智慧型監獄、援助家庭計畫等施政重點，他說，以援助家庭計畫為例，就是要以家庭的力量來幫助收容人，而不少收容人家庭有經濟問題，矯正機關幹部們應尋求民間力量給予協助，幫助收容人家庭度過難關，讓收容人能安心無憂。

蔡清祥強調，矯正機關幹部們在第一線服務，非常辛苦，法務部將會持續爭取經費，設法改善收容空間，以解決長期以來超額收容的困境，並開始導入科技化的管理模式，以提升工作效率來降低管理人員戒護的負擔，讓矯正機關發揮專業能力，協助收容人改悔向善，建構祥和社會。

「矯正機關一定要向前進步」，蔡清祥說，以少年輔育院為例，就應改制朝學校化發展，矯正署需於2週內提出具體計畫，儘快分階段逐步落實。

  • 法務部長蔡清祥（中）主持宜蘭監獄典獄長黃建裕（右）交接暨宣誓典禮。（記者周敏鴻攝）

    法務部長蔡清祥（中）主持宜蘭監獄典獄長黃建裕（右）交接暨宣誓典禮。（記者周敏鴻攝）

  • 法務部長蔡清祥期許矯正機關幹部們要努力減少收容人的再犯罪可能。（記者周敏鴻攝）

    法務部長蔡清祥期許矯正機關幹部們要努力減少收容人的再犯罪可能。（記者周敏鴻攝）

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