又是虐童！2歲女童遭打到發展遲緩 檢建請將惡父從重量刑

2019-01-16 18:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕為什麼可以如此狠心！彰化劉姓女童出生似乎就是惡夢的開始，不到滿月就遭父親虐待，造成臉頰、肛門、手指瘀青、陰唇有指甲壓痕等傷害，1歲學步走不好就毆打，打到顱內出血、發展遲緩，體重更只有6公斤。去年2月，劉父為說服父母將女童出養，把她重摔桌上，導致腦膜下急性出血，女童送往醫院急救，家暴慘狀才曝光。彰化地檢署今日偵查終結，認為劉父對女童拳腳相向，還阻止家人送醫，忝為人父，依傷害等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

起訴書內容指出，劉男（29歲）明知未滿2歲女兒在練習走路，未適當扶持導，致頭、手腳等多處擦挫傷，若聽到女兒哭鬧就毆打，致使女童臉頰、背、臀部多處傷害。

去年2月22日，劉男與父母討論將女兒出養時發生爭執，竟把懷抱中的女兒丟擲在桌上，導致女兒不斷嘔吐，異常嗜睡，女童母親（24歲）見狀趕快將孩子送醫，醫護人員發現女童身上多處新舊傷交雜，左後顱頂骨硬腦膜下急性出血，體重只剩6公斤，懷疑女童遭虐待，趕緊通報縣政府，地檢署查明全情。

檢方調查，女童外婆到案證稱，2017年大年初二就發現女童跟姊姊身上有不明瘀青，女童母親指稱，女兒的爸爸會因小孩哭鬧就打人；檢方也從彰化基督教醫院病歷發現，女童滿月未久就有就醫記錄，左眼眶熊貓眼、鼻孔結痂，雙側眼周、肛門周圍等瘀青硬腦膜下血腫、陰唇旁疑有指甲壓痕等傷害，同年7月檢查體重有6.9公斤，隔年2月檢查只剩6公斤，且左臀、四肢等部位都出現大量瘀青傷痕，也被診斷有發展遲緩現象。

劉父到案僅坦承，他待業在家，負責照顧小孩，女兒學走路時放任她自己走，會跌倒撞到頭、跌坐在地上。但劉父虐童行為，友人早已看不下去，在臉書指責，劉男竟回嗆「怎不叫警察來抓我」，劉妻也幫腔，「只會說劉父打小孩，那你們有證據照片說我女兒受傷？」

劉氏夫妻遭檢方依傷害、過失傷害罪嫌提起公訴，檢察官認為，被告無視女童年幼，動輒拳腳相向，造成顱內出血、各處瘀傷，忝為人父，且事後為掩飾犯行，阻止家人將女童即時送醫等情，建請法院從重量刑；女童母親無證據犯罪不予起訴。

彰化縣社會處保護服務科科長黃荻說，目前女童安置在「適當安全處所妥善照顧」，強調任何一個孩子的安置，最後最重要的仍是要讓他們有機會回家，不過此案因還有司法程序在進行，評估各種條件還不適合回家，且再來面對教育問題，因此目前由社會處持續安置照顧。

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