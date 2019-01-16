「4刑具」當安眠藥 牛奶媽：讓女兒好睡覺

〔記者王捷／台南報導〕17歲的小媽媽李女將女兒痛毆致死，警方到李女及其表姊、表姊夫與李姓友人住處搜索時，找出4項「刑具」，分別是愛的小手、塑膠管、木棍與「不求人」。李女向警方供稱，女兒晚上會哭鬧，所以才打女兒，讓女兒晚上「比較好睡」。有時4人甚至抓起條狀物，輪流往女童身上招呼，讓女童身上體無完膚，只要一哭，就將女童打到睡，這次女童永遠睡著了。
警方在李家搜索時，要求李女拿出平時打女童的物品，當作證物，據了解，當時4人沒有立刻有反應，在一團亂的住家中翻找，似乎有多種「刑具」選擇，最後4人挑出4項殘破「刑具」，愛的小手被打到斷手、塑膠軟管則已經破裂，一條木棍與不求人脫漆，還纏上了膠帶。
一名女警透露，她家裡也有小孩，當下看到那些「刑具」就鼻酸，而且李女還供稱
，事實上沒有特別的「刑具」，只要是條狀物，就會被他們拿起來打女童，這些東西打在成人身上都痛了，何況是細皮嫩肉的女童，很難想像女童如何在地獄般的環境生活下去。
至於何時、何人有對女童出手？李女供稱，有時候是她，有時候是表姊的李姓友人，尤其李男出手特別重，有時候4個人輪流打，因為女兒愛哭，打女兒之後，女兒就會比較好睡，這樣警方得知以後相當氣憤。
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愛的小手被打到「斷手」。（記者王捷翻攝）
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塑膠管被打到斷裂。（記者王捷翻攝）
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小木棍被打到掉漆，殘上膠帶。（記者王捷翻攝）
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李母與表姐等人住處一片凌亂，挑選「刑具」時還相當猶豫，因為拿來打女童的東西太多了。（記者王捷翻攝）
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