億圓富集團總裁涉吸金遭訴 又被查出冒用身分證

2019-01-16 17:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富集團被控涉嫌吸金45億元，自稱「台灣巴菲特」的總裁周瑞慶於檢調搜索時逃逸，去年中秋節在女友位於台南的豪宅烤肉被逮，去年底檢方依違反銀行法等罪嫌起訴周，但新北地檢署又查出，周涉嫌冒用他人名義補領身分證，並以假身分證承租保險箱，周男坦承犯行，今再依偽造文書罪嫌將他起訴。

起訴指出，2014年3月間，周男委託中間人幫他找尋與他長相相似、願出借身分證給他使用的人，張姓男子同意借用，雙方以3萬元為報酬，2014年4月，周男將照片交給張男，張男以身分證遺失至戶政事務所申請補領，並在補領身分證申請書貼上周男照片，讓周男得以冒名使用身分證。

2016年3月，周男故技重施，再度委請張男前往戶政事務所申辦掛失及補領身分證，但因照片落差太大被承辦人員拒絕，周男只好自行前往辦理，並冒簽張男名字申辦，致使戶政人員誤信，交付身分證給周男，周男並持此假冒身分證，向銀行承租保管箱，並在承租人欄位偽簽張男姓名，直至前年4月，張男到戶政事務所辦理更名及補領身分證，被公務員察覺有異此事才曝光。

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