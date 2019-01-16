男子開車輾斷2歲童腳骨 法官判緩刑

2019-01-16 17:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣莊男開車接孩子，停靠路邊時，車輪輾斷從騎樓走出的2歲男童右腳掌骨，他沒報警也未留聯絡方式，接到孩子後離去；苗栗地方法院法官審理認為，縱然肇事主因不在莊男，但莊男明知車禍發生對象是幼童，幼童被車擦撞或輾壓可能會受傷，此為常識，卻反坐在車上稱沒有看到小孩，即駕車離去，但考量雙方以10萬元達成和解，依成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑1年。緩刑3年。

判決書指出，莊男於2017年8 月5 日下午5點許，開車到苗栗市中正路一家才藝班，接兒子下課，莊男於停靠路邊時，在才藝班旁的藥粧店前與從騎樓走出的男童發生碰撞，汽車左前輪，輾壓過男童右腳，導致男童右足第一蹠骨骨折、右踝開放性傷口。

男童受傷倒地後，嚎啕大哭，同行的男童祖父隨即把孫子抱起到一旁檢查傷勢；莊男發現撞倒人後，停下，但未報警或下車關心，接到兒子後，即駕車離去。

莊男被控涉及過失傷害、肇事逃逸；檢方認為男童身高約90公分，突然從道路旁汽車中間走出，一般汽車駕駛人難以防範，另依車輛行車事故鑑定會鑑定意見書「莊男駕駛自用小客車，措手不及，無肇事因素；男童之監護人，疏縱男童擅自穿越道路，為肇事原因」，裁定過失傷害不起訴。

但莊男涉肇事逃逸罪嫌則被檢方起訴，且對方為未滿12歲兒童，請法官依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑1/2。

莊男辯稱，剛開始不曉得有撞到兒童，因為有擦撞的聲音才停下來，是後來大人抱起才知道是撞到兒童，他有問大人「你的小孩怎麼樣」，大人轉頭看他一下，就走入藥粧店裡面，都沒有要跟他講話的意思，之後他就往前開，載到小孩就離開。

男童祖父則反駁，孫子被撞到躺在地上，他馬上抱起來在路邊檢查傷勢，孫子整個腳掌背全部都是血；但莊男只是跟他講說，「我沒看到小孩子」，這樣子而已，他見孫子傷勢嚴重，本想請莊男幫忙載送就醫，結果一轉身發現車子不在了。

法官認為，莊男雖否認有肇事逃逸犯意，然既明知車禍發生之對象是幼童，幼童被車擦撞或輾壓可能會受傷，此為常識，莊男也應有此認識，姑不論肇事責任之歸屬，應由何方負責，縱使是對方有錯在先，惟因尚未釐清肇事責任前，任何一方都應留在現場看顧傷者，或留下聯絡地址或電話號碼給對方，或報警處理，以表示負責態度。

法官爰審酌莊男肇事後，因自認錯不在己，未下車察看被害兒童傷勢，亦未留下任何聯絡方式，更未向警方報案，反駕車駛離現場，實有不該，後因對方家長與其聯絡後自覺行為不妥，始趕在對方報案前向警方自首，犯後雖否認有何逃逸故意，惟念其已與被害兒童家長成立民事和解，賠償10萬元，並獲原諒，依成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑1年，緩刑3年。

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