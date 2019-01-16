越女假觀光真賣淫 老鴇狂LINE性感照攬客

2019-01-16 17:16

［記者江志雄／宜蘭報導］2名越南籍女子假觀光真賣淫，老鴇用LINE大量轉發她們的性感照片攬客，艷名遠播，吸引不少尋芳客上鉤，宜蘭縣羅東警分局輾轉截獲艷照循線查獲。

去年12月25日，152名越南觀光客爆發集體脫逃，羅東警分局上週三會同移民署、宜蘭憲兵隊執行查緝工作，在羅東鎮一處民宅查獲兩名賣淫越女，她們雖非「1225觀宏專案」脫逃成員，但逾期停留並涉嫌性交易，警訊後送交移民署宜蘭專勤隊處理。

警方調查，2名越南女子分別25及37歲，去年11月22日入境，觀光停留簽證14天，未依規定時間離境，在羅東鎮受僱於潘姓越籍新住民賣淫，每次性交易價碼2200元，越女分到1000元。

潘女利用LINE傳送旗下小姐照片給尋芳客，畫面中的女郎臉蛋姣好、身材曼妙，擺出撩人姿勢，起初有人懷疑是網路下載的假照片，由於嫖客愈來愈多，引起警方注意，辦案人員掌握線索進入性交易處所，把她們帶回偵訊。

警方運用偵訊技巧突破心防，2名越女坦承與男客性交易，1個多月來，每人每天接3到4名客人；至於老鴇散發的艷照女主角，正是被查獲的25歲越南女子無誤。

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