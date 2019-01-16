白牌機車闖國道 賓士哥攔車拔鑰匙卻被罵翻

2019-01-16 17:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號北上員林路段14日下午，出現一輛白牌重機車闖入，還不斷變換車道超車，一輛賓士車駕駛看不過，不斷上前逼車，最後還拔走機車鑰匙，過程被騎士行車記錄器拍下，影片流出後在網路引起熱議，不少網友留言撻伐賓士哥，危險駕駛也涉嫌強制罪，等著被告。

對此法界人士卻認為，賓士車駕駛若是為了騎士與其他車輛急迫性的安全，強制罪可能不構成。

影片內容顯示，一輛機車行駛國道，期間也有因超車變換車道，再回到外側車道，影片字幕也寫著「各位自己看吧 白牌騎上去還是比很多車快呢」、「超完車就盡量往外線靠，把中內線讓給快車」等語。不過機車馳騁沒多久，就被一輛黑色賓士不斷往路肩逼車，一位中年大叔氣PUPU走下駕駛座，二話不說拔下機車鑰匙，騎士只能打電話求援。

不過賓士哥非法正義行徑卻不被網友認可，有人認為賓士攔車行為惡劣、危險，批評賓士男「到底是裝什麼在腦袋裡？」、「自己升格執法單位，很母湯」，不過也有人認為「這些白牌就是愛違規，一鍋老鼠屎壞了一粒粥。這種素質還想上國道？」、「為了安全，幫你保管鑰匙」，網友各執一詞，最後影片出現字幕「自己違規甘願受罰，但不代表其他人可以動私刑，事主已準備提告強制罪限制自由」。

對此有法界人士指出，賓士駕駛行為看似構成公訴罪的強制罪與危險駕駛（公共危險），但依「刑法構成要件主觀犯意」，目的若是為了騎士與其他車輛急迫性的安全，就符合《民法》150條，因避免自己或他人生命、身體、自由或財產上急迫之危險所為之行為，不負損害賠償之責規定，強制罪可能不容易不構成。

國道三隊交通組長賴協駿表示，改起機車闖入國道事件，警方受理報案後立刻請來高公局貨車，將機車及22歲吳姓女騎士帶回分隊，吳姓女子稱，是從北斗交流道誤騎上國道，警詢問後對她開出3000-6000元罰單，但吳姓女子尚未對賓士車駕駛提出強制罪告訴。

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