遭肉圓媽控消極 蘆洲警回應：多次聯繫不上

2019-01-16 16:40

〔記者王宣晴／新北報導〕42歲的林姓男子因為10歲的兒子買回來的肉圓「沒加辣」暴怒，對妻小施暴，林妻今天上午透過律師指控警方態度消極，甚至未給三聯單，警方出面回應，表示依規定立即偵破案件得免開立三聯單，在林妻要求下已經補開，全案依規定送辦，協助申請緊急保護令，程序上並無瑕疵，反倒是多次聯繫不到林妻釐清案情、交付三聯單，對於未能讓被害人充分感到關懷致歉。

警方調查，本月12日晚間接獲報案趕抵，依照傷害案受理程序，請林妻先行就醫，持驗傷單報案，林妻同意後也表示希望先返家休息，隔日再前往警局正式提告，警方也第一時間通知家防官介入，協助申請緊急保護令，並通報兒少保護及高風險家庭，納入社會安全網絡相關局處管制。

警方說，由於當時林男並無逃逸，還留在現場，屬於立即偵破案件，依規定得免開報案三聯單，事後林妻要求補開，並表示會自行前往警局索取；再加上此案件已經移交給地檢署，檢察官也指示要加註驗傷單及小孩等資料，但林妻卻對於警方的訊息已讀不回，甚至不願接警方電話。

新北市蘆洲警分局副分局長吳恒隆下午出面回應林妻指控，提出聯繫林妻的紀錄，表示多次聯繫不上林妻，前往林妻位於林口的臨時住處也找不到人，證明處理程序上並無延宕，並表示本案可能是因為被害人沒有感受到充分關懷，未來會加強員警教育，告知當事人後續處理程序。

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