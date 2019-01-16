春節顧安全也顧荷包 新埔分局公布14處測速照相點

2019-01-16 16:40

〔記者黃美珠／新埔報導〕春節連假將到，新竹縣新埔警分局因應10次車禍9次快，在所轄的關西新埔境內除裝了6處固定式測速照相設備，另設有8個流動、由員警手持雷射測速槍輪路流執行取締超速的測速照相點。警方今天佛心大發，公布這14個「劫」點，希望用路人途經時務必減速，別辜負了他們，否則輕則荷包失血、重則釀出意外，讓他們的「佛心」瞬間化成「鱷魚的眼淚」，屆時跳腳也來不及。

新埔分局分析交通事故的肇事原因，一向跟超速行駛時反應不及或失控脫不了關係。

警方表示，行車速度越慢，駕駛人的視野越廣，車輛所需煞車的距離越短，能看見道路上更多潛在危險，並及時做出反應。相反地，速度越快視線越窄，危險發生時會因措手不及而來不及反應。

新埔分局轄內的14處固定式或是流動式的測速照相點，時速限制不是50公里就是60公里。其中，本月新開張的新埔鎮文山路段、也就是118號縣道11.5公里處，在高鐵橋下附近的也在其中。

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