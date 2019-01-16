神明難容！毒蟲宮廟打盹 巡邏警識破藏安非他命

2019-01-16 16:59

［記者陳賢義／台東報導］蕭姓毒蟲睏盹宮廟，台東警分局馬蘭所警巡邏發現，蕭男驚醒愕心虛，轉身就急欲離身，員警攔阻查詢，得悉蕭男前科累累，外套口袋還鼓起一塊，進一步查察，蕭男誆稱糖粉，立馬被識破，俯首認栽難解毒癮，神明難容。

馬蘭派出所副所長邱泰德、警員張汝婷凌晨連袂巡邏，巡經漢中街1間宮廟，見1名男子躺在宮廟前椅子上闔著眼卻喃喃自語，上前關懷時，男子突然驚醒，且一臉錯愕欲轉身離去，邱員眼尖認出蕭男為毒品列管人口，且外套口袋鼓鼓的，詢問口袋內為何物品時，蕭男即從口袋取出1包白色粉末，誆稱是糖粉，但立即被識破為安非他命，蕭男見無法自圓其說便主動出吸食器，當場認罪。

警方調查，蕭男前科累累，為警局常客，也因毒品及竊盜案件進出監所多次，但仍不知悔改，平日遊手好閒，夜間時在廢棄空屋或公園渡過，因路過見宮廟內無人又可遮風擋雨，進入小歇打盹，訊後，被依違反毒品危害防制條例移送台東地檢署偵辦。

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