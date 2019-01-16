「我很有名吔！」昔日黑幫狠角色今送貨 被逮還嗆聲

2019-01-16 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市杜姓男子曾是黑幫狠角色，早年逞兇鬥狠犯下多起重大刑案被重判，服刑10多年出獄後又涉及洗錢等案件被撤銷假釋，他唯恐回籠服殘刑開始逃亡因而被通緝低調過日，日前開車送貨途中遇警攔查棄車逃竄被追捕到案時，他還向警方嗆聲「我很有名吔！」警方也神回「我知道你很有名，還是面對吧。」

台中市第五分局東山派出所副所長裘景智與警員吳凱迪，當晚巡經北屯區環中東路與軍福九路口，發現對向一輛由48歲杜姓男子駕駛的小貨車正在停等紅燈，曾是資深刑警的裘員憑著敏感度，一眼就認出昔日在台中道上赫赫有名的杜男，進一步以小電腦查出有多項重大刑案前科的他目前仍因案被通緝，立即掉頭鳴笛攔查。

此時杜男因心虛，假意配合路邊停車後隨即棄車拔腿狂奔，警方見狀沿後追趕，雙方一路追逐了近一公里，杜男終因體力不支氣喘吁吁在軍功路與軍福九路口被制伏時，他表示未帶身分證但直白說，他因有「帳尾」（台語，意指殘刑）被通緝，還囂張的說：「你不認識我嗎？我很有名欸，想說看拼不拼得過啊。」

警方清查身份時，他還大聲嗆聲說「不要銬我」、「我不會跑」，還說自己是「在這裡等你們」不是跑不動；裘員則霸氣回稱，就是認出你很有名才攔查；警方表示，杜男曾是黑幫狠角色，民國85、86年間因逞兇鬥狠犯下多起槍砲、殺人未遂、擄人勒贖、強盜案，並四處恐嚇及勒索建商、民意代表和地方首長，也曾在警方查緝行動中，一次被起出10餘把長短槍枝，被依懲治盜匪條例等罪重判20年。

他服刑12年假釋出獄後，又犯下暴力討債及詐欺洗錢等案件被撤銷假釋，分在101及102年由台中地檢署發布懲治盜匪條例及銀行法通緝， 他唯恐遭查緝得回籠服殘刑開始逃亡，6年來還購入小貨車以載運食品貨物維生低調度日，沒想到仍被眼尖警方認出，警方則在訊後將他解送歸案。

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