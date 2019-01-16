囂張！Youtube展現火力賣手槍 藏馬達闖關入台被逮

2019-01-16 15:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕持美國護照的香港人林嘉強，委託他人化名「亂世年華」，於Youtube上傳展示槍械的賣槍錄影，買家聯繫之後，他於台灣指揮國外共犯，把槍械藏在馬達等機械闖關入台，成功一次後，第二次卻被海關查獲，進而逮捕林嘉強與涉嫌運輸槍械的共犯黃浚嘉，台中地檢署偵辦時，林男宣稱只負責聯繫，不是主嫌，黃男則坦承認罪，台中地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

上述Youtube的賣槍錄影，仍有5段未刪除，全都是簡體字，共展示販售M92手槍槍管、制式Glock（克拉克）手槍、M1911（45手槍）、中國製的黑星手槍（54式手槍），還有試用菲律賓製的滅音器，拍攝影片的人用中國腔的國語說，有台灣人要面交，但他不是台灣人，不可能面交。

起訴書指出，31歲的林嘉強是領有美國護照的香港人，他在台灣透過真實身分不詳的黃姓男子，上傳錄影畫面到Youtube，柯姓台灣人於2017年底見到錄影，透過手機通訊軟體接洽林男，以人民幣4萬元（台幣約18萬餘元）購買貝瑞塔制式手槍一把，林男遂指揮國外共犯拆解手槍，藏放於馬達內，於2017年12月至2018年1月，分別從香港、菲律賓海運到台灣，於台中港闖關成功，先由20歲的黃浚嘉代收槍械，再透過超商轉寄給柯男。

2018年3月間，林男又委託身分不詳者，於菲律賓拆解貝瑞塔、中國製黑星手槍與菲律賓製造的M1911共3把手槍，藏放於馬達內，於2018年3月經由香港運至台灣，準備轉賣至中國，卻在同年3月29日被海關查獲，報警逮捕林男等人，中檢依槍砲彈藥刀械管制條例起訴，並聲明刑罰執行或赦免之後，將林男驅逐出境。

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