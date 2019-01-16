曾被傳與宣明智有過一段情 女主角為這事怒告攤商

2019-01-16 15:35

〔記者溫于德／台北報導〕曾被傳出與聯華電子榮譽副董事長宣明智交往的張女，日前與友人前往建國玉市逛街時，因友人的子女不慎將攤位上戒指碰落地面，雖趕緊道歉，且攤商後來也已找到戒指，仍被誣指是竊賊，不但在臉書社團遭人熱議，還被媒體報導，氣得她怒向攤商求償250萬元。台北地院日前審結，認定攤商確實侵害張的名譽權，判賠15萬元，仍可上訴。

2016年1月31日下午3時許，張女與友人及其子女前往玉市閒逛，因小孩揮動手臂時不慎碰到玉器，她趕緊伸手扶正，卻未注意到另只戒指掉落地面，道歉後離開；豈知，當日晚間9時許，攤商不但在群組內PO上戒指掉落畫面，還發文「今天遇到這人把戒指變不見，真厲害，請各位業者小心」，指稱她涉嫌偷竊。

然而，攤商事後雖向玉市莊姓自治會長承認，收攤時已在攤位下方尋獲戒指，卻未依會長提醒、對外澄清或解釋。

影片後來遭轉傳至LINE群組「翡翠玉石同好會」後，使外界再度誤以為張女及友人是竊賊，並將影片上傳至臉書爆料公社社團，導致更多人觀賞後評論，後雖經刪除，但已再度被分享至「加藤軍台灣粉絲團2.0」，共有近2萬人瀏覽並評論，並遭部分媒體引用報導。

更令張女不滿的是，攤商後來受訪時還說「我們不追究、不報警就很好了」、「我兒子還追出去，他們手腳很快，馬上就不見了」，後因媒體向她求證，才知情遭誣指是竊賊。

張女說，因為愛好玉器，時常前往玉市參觀選購，並大手筆買下多件翡翠、玉石捐贈義賣，在攤商間小有名氣，但事件發生後，部分攤商誤認她是竊賊，甚至帶有敵意眼光防範，導致難堪不已，且自認是「台灣有4大名嘴之一」的她，原本每週至少10個電視通告邀約，後來通告銳減。

但攤商解釋，會發布影片進群組是為了提醒同業注意宵小出沒，並非指張女有竊盜行為，且該群組也不是公開性質，更未指明影中人就是張女，在身分不足以被辨識情況下，不至於造成名譽受害，況且，影片遭轉貼或電視新聞報導並非他所為。

合議庭審理後認定，攤商確實影射張女偷竊，導致群組內不知情的組員認為張是竊賊，審酌雙方背景後，判張獲賠15萬元。

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