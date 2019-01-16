頭份警送暖弱勢戶 紅包、物資助過好年

2019-01-16 15:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕歲末年終，為關心轄內弱勢並防範竊盜詐騙，苗栗縣頭份警分局及警察志工中隊，今早邀請頭份市長羅雪珠、竹南正宗太極宮等慈善團體，一同慰訪頭份、三灣、南庄地區的70戶弱勢族群，其中臥病多年的80歲許姓老翁，因女兒車禍成為植物人，生活困苦，今早得到眾人善款、物資資助，感動得不斷致謝。

頭份警分局長賴銘助表示，春節將至，為關懷轄區民眾，遂進行「歲末關懷弱勢暨反詐騙、反扒竊宣導活動」，邀集志工、義警等10餘人，探訪頭份、三灣、南庄地區70戶獨居老人及弱勢家庭，分送紅包、米、麵條、衛生紙等生活用品。

80歲許翁臥病多年，靠妻子照料起居，不料多年前女兒又因車禍成為植物人，目前住在養護中心，全家被醫藥費、生活費被壓得喘不過氣，哀嘆難過年，今獲得警方及慈善團體捐助資金、物資，讓他感動不斷致謝。

另，69歲張姓阿伯因中風不良於行，兒子又過世，剩妻子做清潔工勉強支撐家計，所幸也獲得即時捐助，得以開心過好年，張翁也緊握眾人雙手，讓寒冬中備感溫馨。

賴銘助說，頭份分局與警察志工中隊每年四大節日亦會辦理擴大慰問活動，本次慰問活動趕在春節之前，盼讓貧困家庭及孤苦無依獨居老人能感受社會溫暖，歡喜過好年。呼籲民眾若發現需要幫助的弱勢族群，可通報警方協助聯絡社福團體，讓善心照亮社會每個角落。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/