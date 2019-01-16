自製「長輩圖」 北市警創意宣導高齡防詐

2019-01-16 14:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑑於近日詐騙案件層出不窮，台北市文山二分局走訪轄區，向高齡長者宣導各類詐騙手法，並將與民眾合影加上宣導標語，作成line群組常傳的「長輩圖」，由於可用來互傳提醒，此創意博得長輩們的讚賞。

警方表示，高齡長者常因資訊不對等，成為詐騙集團鎖定目標，為加強高齡長者反詐騙意識，採取「走動式宣導」，於景美夜市、各鄰里辦公室、公園、捷運站等地，向往來的長者宣導「假冒親友詐騙」、「愛情詐騙」、「假冒檢警詐騙」等各類詐騙手法，並發送宣導品暖暖包，期望能深植反詐意識。

「早安，各位朋友」、「認同請分享」等熟悉字句，再搭配鮮明的底圖，就是在line 群組不斷轉傳的「長輩圖」常見的樣式，這次警方展現親民的精神與創意思維，將與民眾合影的宣導成果照搭配鮮明的背景、通俗的標語，向民眾宣導「假冒親友」、「愛情詐騙」、「假檢警」、「網購詐騙」等手法，長輩們都說這些淺顯易懂、貼近人心，而分局臉書粉絲團及Line各群組皆有廣大迴響。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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