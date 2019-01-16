騎士見義勇為阻止離婚夫妻口角 莽夫打傷他判4月

2019-01-16 14:27

［記者陳恩惠／台北報導］新北市林姓男子去年8月某晚，與蕭姓前妻在汐止區建成路巷口的85度c咖啡店前，因保護令撤回與否問題發生口角爭執，正巧張姓男子騎車經過，見義勇為上前阻止，反遭林男出拳、腳踢，並持刮刀揮砍、刺傷，導致張姓騎士身上有多處刀傷，甚至氣胸，士林地院審理後，依傷害罪將林姓男子判處有期徒刑4月，得易科罰金，得上訴。

法官表示，林姓男子與張姓騎士素不相識，林僅因細故發生爭執，竟率先動手，並持刮刀毆傷張男，導致張受傷，影響身心甚鉅，足見林男的法治觀念薄弱，審酌林男家庭經濟狀況，雖然與張男以60萬元達成和解，但至今未依約履行，因此量刑。

判決指出，去年8月27日晚間，林姓男子與蕭姓前妻站在新北市汐止區建成路巷口的咖啡店前，質問蕭女有關聲請保護令案件是否已經撤回一事，張姓男子騎車經過，看見林男、蕭女狀似發生口角，於是停車上前詢問蕭女是否需要幫助。

詎料，林男不滿張姓騎士介入，立刻衝上前緊貼著張男要他別管閒事，張男出言「一個大男人當街這樣欺負一個女人不覺得可恥嗎？要不要臉？」等語相激，並動手推開林男，沒想到林男以接連出拳、腳踢的方式毆打張男，還持隨身攜帶的不鏽鋼刮刀揮砍、刺傷，導致張男後背右側穿刺傷併發氣胸、左頸傷口長達17公分、左手背有1公分傷口、前腹壁表淺割傷等傷害。

在林男連續攻擊張男之後，張為了防禦揮拳，導致林男嘴唇紅腫破裂擦傷、上排門牙1顆斷裂，（同遭林男控告傷害，但士林地檢署偵查後，將張男的部分予以不起訴處分），汐止警方據報到場處理，並逮捕林姓男子，查扣刮刀1支。

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