外籍旅客捷運站外拍美照 竟遭歹徒飛車行搶隨身包

2019-01-16 14:27

27歲寮國籍女子莎莉（化名），日前來台自由行，本月15日，2人來到新北市三重區訪友，未料正當莎莉在三重區三重國小捷運站外拍照留影時，竟遭不明男子飛車搶走隨身包包，1萬3千元旅遊基金全被搶走，讓她急得跳腳，所幸三重警方成立專案小組追查，當晚6時許就循線逮捕37歲王姓男子。

警方調查，王男有毒品、竊盜、搶奪前科，他疑似缺錢買毒，先前在雙北市多次飛車行搶；據悉，莎莉的男友為台籍男子，日前她來台自由行，順便與男友辦理結婚手續，15日中午，她跟男友來到三重區三重國小捷運站前訪友，沒想到拍照合影時，遭到王男從後飛車行搶。

因包包內有寮國、馬來西亞、越南、泰國等錢幣約1萬3千元的旅遊基金，讓莎莉心急如焚，三重分局長泰派出所獲報後立即成立專案小組追查，透過監視器畫面鎖定車牌，當日晚間6時許就在新北市板橋區的住處逮捕王嫌，並搜出外幣與毒品吸食器。

警方表示，詢問王嫌犯案細節時，他一度持剪刀欲攻擊長泰所所長柯軍竹，所幸及時遭到壓制制止，未造成人員傷亡，警方訊後依妨害自由、妨害公務、搶奪、毒品罪嫌將他移送法辦。

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