律師辯身心障礙 翁仁賢當庭嗆家人「若輪迴要殺幾十次」

2019-01-16 14:28

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢除夕夜縱火燒死父母等6死4傷慘劇，還嗆「都該死，我不後悔」，歷審都以無教化可能判死刑，高院更一審今進行辯論庭，翁仁賢律師指翁仁賢是兩公約所稱的身心障礙者，不應判死，檢方指翁的犯行天理難容應判死，翁聞訊怒批大哥、四哥等家人，還對著遭火吻的四哥大罵「若有輪迴，要殺你們（指家人）幾十次」，全案定於2月20日宣判。

53歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。

2016年2月7日大年夜，翁家10人正在圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶分裝20公升汽油，趁著圍爐之際，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人點火，全家瞬間燒成火海。翁的8旬年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁隨即逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

一、二審均判他死刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審期間，翁仁賢與受命法官曾德水多次槓上，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道，上一次延押庭訊，甚至賴坐在地上開庭。

高院更一審今召開辯論庭，被提訊出庭的翁仁賢即對媒體比出中指的不雅手勢，庭訊一開始均保持緘默，律師主張，依一審送請桃園療養的鑑定結果，認為翁仁賢呈現「部份」自閉症類群障礙症的人格特質，屬於兩公約所稱的身心障礙者，且翁仁賢審理曾稱放火是要家人體驗他承受的痛苦，希望他們受傷，並非要殺死他們，不應判翁死刑。

檢方結辯指控，一審時鑑定是認為翁仁賢具有「部份」自閉症類群的特質，但未認定是精神障礙者，且預謀殺人，死者還包括年邁父母、未成年親人，至今仍無悔悟，應判死刑。

在此縱火案慘遭嚴重火吻的四哥翁仁平和律師均認為應判翁仁賢死刑，翁仁平還當庭以「畜牲」、「豬狗不如」、「人神共憤」等話，形容翁仁賢；翁仁賢批評大哥等人分家產不公平，還嗆翁仁平說「如果認為你們做的對，人可以輪迴幾十次，我就追殺你們幾十次。」

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