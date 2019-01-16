分局辦伙再進化！ 警員化身義式餐廳廚師 義大利麵端上桌

2019-01-16 14:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局推出麻辣鍋等伙食後，廣受同仁好評，分局長陳瑞基趁勝追擊請同仁集思廣義開設「開心廚房」，每月的加菜日就由同仁來負責構思菜單及料理。今日中午，分局挖掘出曾在義式餐廳上班過的警員楊智邦，花4千塊就幫60名同仁煮出5樣義大利麵加上南瓜濃湯，被同仁全部吃光。

辦伙警員指出，此次的菜色有紅醬、青醬、白醬義大利麵，再加上白、青醬筆管麵，再搭配新鮮南瓜現熬的濃湯，此外為了讓同仁們更有吃義式餐點的感覺，菜單內也準備了披薩，但因為設備不足的緣故，所以改叫外賣，花了1千元的披薩費用，此次一共花費約5千元，平均一桌不到千元。

負責此次辦伙的廚師楊智邦說，因為自己曾經在內湖某家知名的義大利麵店上班一年，加上自己對烹飪非常有興趣，所以邊學邊工作，也考取了丙級廚師執照，後來才轉任警職，沒想到居然還有機會煮義大利麵及濃湯給同仁食用。

分局長陳瑞基說，楊智邦不只會煮義大利麵，在工作績效上也有顯著表現，日前才查獲一把制式槍枝及大量毒品。此次推動「開心廚房」模式，就是要讓同仁們學習如何找到便宜又新鮮的食材，利用大家的力量，造福更多同仁，大家有參與感，就會越來越喜歡在分局內用餐，不只可以話家常還能凝聚大家的向心力，未來「開心廚房」會一直推廣下去，慢慢挖掘出隱藏在分局內的大廚師。

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