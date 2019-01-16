剛吸完毒「飄飄然」老所長察覺香菸盒藏毒

2019-01-16 13:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市50歲的蘇姓男子，將安非他命及吸食器放入香菸盒中偽裝，也方便隨身攜帶，途經台中車站附近，被中市警局一分局繼中派出所所長林敬國盤查，林員從警資歷近30年，更是歷任逾10個派出所的老所長，一眼就察覺香菸盒有異狀，查獲安非他命毛重0.4公克，懷疑蘇男剛吸完毒，還在「飄飄然」，依毒品危害防制條例法辦。

中市警局第一分局繼中派出所所長林敬國、警員林志竹，日前巡經中區臺灣大道一段，發現蘇男蹲在路旁，見到員警立即閃躲，形跡顯得可疑，警方上前盤查，發現他有毒品前科。

經驗豐富的所長林進國，看到蘇男隨身攜帶的香菸盒，「直覺」有異狀，詢問「可以給警察看一下嗎？」，蘇男自知難逃警方法眼，交付香菸盒給警方，警方於盒內發現含袋重0.4公克的安非他命一小袋及玻璃球吸食器一個。

蘇男向警方坦承，被盤查前約2小時，他才施用毒品，警方懷疑他當時還在「飄飄然」，台語俗稱「在茫」，亦即神智不清，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

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