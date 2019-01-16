消防員化身科學家 將實驗室搬入校園宣導

2019-01-16 14:17

〔記者萬于甄／台南報導〕119消防節即將到來，為了將消防觀念向下扎根，台南市消防局第四大隊新市分隊今將「防火實驗室」搬進國小校園，以燃燒為主題，讓孩童了解防火防災的正確觀念，許多小朋友看見打火弟兄的實驗操作，大聲驚呼「真的很有趣」。

新市消防分隊今到大社國小為該校200多位師生辦理防火宣導，為增加趣味性，消防人員化身科學實驗家，舉辦消防小實驗與學生互動，以安全為前提，讓孩童親眼看見不同物質快速及慢速的燃燒原理，更從實驗中了解各項物質燃燒的危險性。

隨後，打火弟兄也以紙類燃燒速度延伸為身上衣物著火時，學生該如何確保自身安全，並示範停躺滾的正確動作，也讓學生實際操作一次，以寓教於樂的方式讓孩童體認防災的重要性。

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