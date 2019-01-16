電動車顧路 新營熱心警推車1.5公里助9旬翁回家

2019-01-16 13:40

〔記者楊金城／台南報導〕新營出現警察推著老人電動代步車的溫馨畫面，原來94歲沈姓老翁的電動車沒電「顧路」，1名員警就推著電動車步行1公里多將沈翁護送回家，另1警開警車在後方警戒。

完成護送任務的是新營警分局中山派出所警員蘇阿信、黃泓智，2人在13日巡邏途經新營急水溪橋上時，發現沈翁坐在電動代步車停在車水馬龍的路中，無法移動，一時不知手措，險象環生。

員警上前關心，沈翁回答電動車可能沒電了，忽然間就不能行駛，自己也不方便行走，不知道該怎麼辦？

兩警先將老翁推至路旁安全處，初步檢查電動代步車應是電池耗盡，因沈翁僅說子女在外工作，無家人同住，無法描述正確住家地址，經警方以行動小電腦的人臉辨識系統查詢到沈翁住家，蘇阿信二話不說乾脆推了1公里多的距離，將沈翁平安推回家，並請鄰居轉告其家人多加注意，鄰居代表家人跟員警道謝。

中山所長謝東憲表示，警察工作不單是維護治安、取締違規，更常做的是「服務」的工作，特別提醒民眾家中若有特別需要照顧的長者，應給予配帶足以識別身分的物品，才能在其需要的時候，在最短的時間讓大家幫助他（她）回到溫暖的家。

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