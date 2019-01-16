封城除暴 桃園警方查獲移動軍火庫等送辦近400人

2019-01-16 13:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局15日晚間動員警力465人，執行「封城除暴」專案，並臨檢116處酒店、KTV等場所，查獲396人擁槍或持毒送辦，其中楊姓男子持有手槍2把、子彈3發、改造子彈13發、烏茲空氣槍1把、M16空氣長槍3把，警方形容「簡直是移動軍火庫」。

警方15日晚間除臨檢116處酒店、KTV等場所外，也設置20個聯外道路的路檢點擴大臨檢，並持33張搜索票、89張拘票掃蕩黑道幫派，共查獲396人送辦，除9把槍、34發子彈外，還起出2.6公斤各式毒品。

其中竹聯幫正堂成員高姓男子指使手下霸佔桃園區文昌公園當賭場，邀集民眾擲骰子聚賭，並收取保護費、放款給賭輸的民眾，若民眾欠錢不還，就會被高男率手下用電擊棒等武器圍毆，警方15日晚間查獲高男等人到案，已依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

桃園區一處民宅的1樓，開設夾娃娃機店作為掩護，在2樓經營「天九牌」職業大賭場，15日也被警方破獲，查獲賭客32人、查扣賭資11萬4300元與抽頭金7400元。

至於楊男持有的槍彈與毒品全被警方起出，他供稱，槍彈都是友人寄放的。已被警方依毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例送辦。另外，龜山區張姓男子躲在汽車旅館吸毒，警方臨檢時聞到濃濃臭味，仔細搜索後，起出13.7公克的安非他命，同樣依毒品危害防制條例將他送辦。

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