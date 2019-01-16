砂石車天雨路滑失控撞毀3機車 險衝入民宅

2019-01-16 13:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕邱姓男子今天上午駕駛砂石車從桃園往新北方向行駛，途經樹林區三興路45號前因天雨路滑，剎車不慎，擦撞民宅停車棚、一間機車行、更撞斷燈桿，因撞擊猛烈駕駛一度受困車內，監視畫面中，看到失控的砂石車擦撞路邊停車棚，險些就撞入民宅，讓目擊者都捏把冷汗。

警方調查，這起車禍發生在今天上午10時45分，60歲邱姓男子駕駛砂石車由桃園龜山往新北新莊方向行駛，當時邱姓駕駛行駛間剎車，因天雨路面濕滑車輛失控，擦撞路邊民宅停車棚，撞毀3輛機車、車棚及撞斷1支路燈桿，造成車流回堵，經樹潭消防分隊、三多派出所警員到場排除後，交通恢復順暢，現場無人受傷，警方排除酒駕，朝毀損等方向偵辦。

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