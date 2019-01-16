心情不好竟上街隨機砍人 男子被判12年

2019-01-16 13:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮去年5月發生一起駭人的大街隨機砍人案，疑似有精神疾病的林姓男子，與父爭吵後心情不佳，竟先毆打父親後，再裸身持刀到大街上隨機砍人，造成3人受傷，所幸警方與民眾合力壓制林男，傷害未再擴大，全案法院審結，依殺人未遂罪嫌判被告12年徒刑。

判決指出，去年5月2日，28歲有多項妨害公務、酒駕等前科的林姓男子，在自家與父親發生口角後，先徒手把父親打傷，再裸身持刀跑到大街上砍人，林先持菜刀走進網咖，砍殺26歲蔡姓女店員，蔡女雙手手臂及頭部均有3至4公分刀傷。

林男行凶後快步逃離，同為43歲的2名陳姓男子見義勇為，先後上前壓制林男時分別受傷，1人後腦刀傷約10公分、膝蓋挫傷，另1人左手肘有10公分刀傷、後腦杓也遭刀砍傷8公分，林嫌右臀部擦傷、右大腿內側及後側撕裂傷，所幸經警方與民眾合力壓制林男後，傷害並未擴大。

林嫌與父親就住在案發地點附近，他於警詢時供稱，當天傍晚跟爸爸爭吵後心情不佳；警方一度聯繫不上林嫌父親，擔心林父安危，漏夜衝到林家找人，發現對方在家睡覺，解除一場虛驚。

全案法院審結，林嫌於審理時坦承犯行，並表明是情緒失控才砍人，認為林男所犯涉殺人未遂、傷害等罪，且為累犯，判應執行處有期徒刑12年，全案可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/