1月連3起！網列台灣虐童6大惡人 籲修法「唯一死刑」

2019-01-16 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕2019年剛開始，卻已經發生3起虐童事件，從新北市永和托嬰中心虐嬰事件、到蘆洲肉圓惡爸家暴案，昨日又發生17歲小媽媽虐死女嬰的悲劇，讓全台人民不捨又憤怒。稍早就有網友在臉書將涉嫌虐童的關鍵人物，封為「6大惡人」，並呼籲立委修法，對虐童者施以重刑。

綜合媒體報導，新北市永和區1所私立托嬰中心，被踢爆對小孩施暴，甚至塞入櫃中，並拉扯兒童上下搖晃。然而施暴的夏姓主任受訪時雖然道歉，卻辯稱「那不叫施暴，叫情緒失控」，還嗆記者「那你想怎樣，請你告訴我。」

報導指出，新北市蘆洲日前發生一起家暴案，42歲的林姓男子因不滿12歲兒子買的肉圓沒加辣，質疑兒子說謊，怒賞兒子一拳，妻子出面勸阻卻被他勒脖拖行至門外。事後妻子及兒子2人都被救護車送醫。

報導表示，台南市一名1歲6個月的女童昨晚疑因吵鬧不喝奶，被17歲母親以「不求人」痛打，之後呼吸微弱送醫不治，被院方人員發現，女童身上多處瘀傷、臉部、四肢都有結痂傷口。據了解，女童母親、母親的李姓男友人及表姊夫婦都曾動手管教女童。

看到這一件件虐童事件，有網友稍早在臉書爆廢公社 發文表示，「2019新的一年才剛開始台灣就出現了六大惡人」，並指出「台灣怎麼了？立委什麼時候才會覺醒修法處重刑？虐童致死唯一死刑，好嗎？」許多網友紛紛留言表示，「已經這麼多『犧牲者』了，台灣可不可以多多重視這一塊」、「如果台灣殺人犯都有人權，那這些受害者的人權呢」，更建議「唯一支持修法鞭刑，虐童至死無期徒刑」。

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