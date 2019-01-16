毒品集團背後操控？南崗工業區又35外籍移工被逮

2019-01-16 13:15

〔記者謝介裕／南投報導〕「毒」真是無孔不入！南投縣警察局刑事警察大隊針對南投市南崗工業區外籍移工，展開第2波毒品掃蕩行動，結果在10家工廠之中，逮獲藥頭（販毒者）5人、藥腳（吸毒者）30人，合計35人，以及少許安非他命毒品及吸食工具，且以泰國籍居多，訊後依違反毒品罪嫌移送法辦。

南崗工業區占地面積廣達412公頃，約有450家廠商，每年產值高達1200多億元，規模及廠家數均居全縣之冠。

去年警方接獲情資顯示，位於南崗工業區的部分泰國籍移工，疑似為了熬夜提神染上吸食安非他命之惡習，遂展開第1波毒品掃蕩工作，除將負責供應工業區的大藥頭泰國籍吉拉瓦（音譯）逮捕到案以外，也在16家工廠中查獲下游藥頭（販毒者）11人及藥腳（吸毒者）52人，再經過資料過濾、比對後，今在第2波掃蕩行動中又有具體斬獲，令警方強烈懷疑有極具組織的犯罪集團在背後操控，目前正擴大偵辦中。

南崗工業區服務中心主任張玲玫、副主任康誌合2人得知此事後，十分重視，並表示，將配合警方毒品掃蕩工作，凡有外籍移工涉案的工廠，將列入重點輔導對象，並函文廠區所有廠商善盡社會責任及加強員工管理工作，避免影響工廠產能及民眾居家安全，進而切斷供應鏈將毒品趕出工業區。

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