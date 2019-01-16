毒品集團背後操控？南崗工業區又35外籍移工被逮

2019-01-16 13:15

〔記者謝介裕／南投報導〕「毒」真是無孔不入！南投縣警察局刑事警察大隊針對南投市南崗工業區外籍移工，展開第2波毒品掃蕩行動，結果在10家工廠之中，逮獲藥頭（販毒者）5人、藥腳（吸毒者）30人，合計35人，以及少許安非他命毒品及吸食工具，且以泰國籍居多，訊後依違反毒品罪嫌移送法辦。

南崗工業區占地面積廣達412公頃，約有450家廠商，每年產值高達1200多億元，規模及廠家數均居全縣之冠。

去年警方接獲情資顯示，位於南崗工業區的部分泰國籍移工，疑似為了熬夜提神染上吸食安非他命之惡習，遂展開第1波毒品掃蕩工作，除將負責供應工業區的大藥頭泰國籍吉拉瓦（音譯）逮捕到案以外，也在16家工廠中查獲下游藥頭（販毒者）11人及藥腳（吸毒者）52人，再經過資料過濾、比對後，今在第2波掃蕩行動中又有具體斬獲，令警方強烈懷疑有極具組織的犯罪集團在背後操控，目前正擴大偵辦中。

南崗工業區服務中心主任張玲玫、副主任康誌合2人得知此事後，十分重視，並表示，將配合警方毒品掃蕩工作，凡有外籍移工涉案的工廠，將列入重點輔導對象，並函文廠區所有廠商善盡社會責任及加強員工管理工作，避免影響工廠產能及民眾居家安全，進而切斷供應鏈將毒品趕出工業區。

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  • 南投市南崗工業區部分外籍移工將毒品摻入香菸吸食，但仍遭警方識破逮捕到案。（記者謝介裕翻攝）

    南投市南崗工業區部分外籍移工將毒品摻入香菸吸食，但仍遭警方識破逮捕到案。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投警方在南崗工業區外籍移工宿舍起出放置安非他命毒品及吸食工具的盒子。（記者謝介裕翻攝）

    南投警方在南崗工業區外籍移工宿舍起出放置安非他命毒品及吸食工具的盒子。（記者謝介裕翻攝）

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