麻豆農會被搶？阿伯亂入圍觀... 警方防搶演練啦

2019-01-16 12:59

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆區農會復光辦事處今實施金融機構「防搶演練」，嚇得民眾躲起來，以為真發生搶案，圍捕假搶匪時二度讓路人以為發生重大刑案，麻豆警分局說，防搶演練在提高金融單位應變能力和防搶意識。

近來台灣發生金融搶案影響社會治安觀感度，因年關將至，為有效提高轄區金融機構行員警覺心及應變能力，麻豆分局在麻豆農會復光辦事處進行防搶演練。

分局2名偵查佐假扮搶匪持刀、槍及駕駛自小客車，闖入農會辦事處櫃台搶走財物後逃逸，農會職員立即按下警鈴通報，麻豆分局勤務中心接獲搶案報案後，立即指揮線上巡邏警網圍捕。

由於演練過程太逼真，前往農會辦事處領款的民眾以為真發生搶案，紛紛嚇得躲在角落。

分局長楊慶裕帶領偵查隊及支援警力趕赴現場，除了蒐證、查訪目擊者和調閱路口監視器，警方並在麻豆區一座陸橋前攔截點圍堵歹徒車輛，迅速壓制搶匪。附近居民、路過民眾看到大批荷槍警力，再次以為是真的發生搶案，紛紛駐足探頭圍觀，可見演練的逼真效果和圍捕成效。

楊慶裕說，年關將近，民眾要提高防搶觀念，前往金融機構領款或自行至ATM提款機領錢，要小心防搶，注意身邊有無可疑人物，現金出入應盡量用轉帳方式，警方也有提供民眾申請護鈔及代保管現金的為民服務，確保民眾在春節平安過好年。

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