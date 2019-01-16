錯認警察是賭客 賭場開張一天就倒閉

2019-01-16 12:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市54歲有賭博前科的黃姓女子，賭博輸錢太慘，竟決定親自下海開賭場，想趕在農曆年前開張，卻因太急促，賭場「門禁管理」還不完備，誤認去「探探風聲」的員警是賭客，開門讓警察進入，員警直搗黃龍，玩得正興致高昂的這群「賭神」措手不及，該賭場開張第一天就被查獲關門。

中市警局第三分局東區分駐所本月4日接獲線報，指轄內疑有職業賭場，員警去「探探風聲」查看時，只見大門深鎖，正想勘查狀況時，大門突然打開，1名正想離去的男子，見到陌生臉孔也不疑有他，詢問員警是否前來找人，還貼心開門讓員警入內，之後才離去。

員警勢如破竹來到2樓，只見屋內天九牌賭局正如火如荼展開，房內擠滿了賭客，讓員警也是一愣，眾人專注於賭桌上的戰場，竟無人發現房內進入陌生的不速之客。

警方見時機成熟，大聲喝斥表明身分，在場眾人完全措手不及，只能乖乖就逮，現場查扣天九牌乙副、骰子100顆、賭金8萬多元及抽頭金4500元，並將現場負責人黃女、林姓員工及16名賭客全數帶回警局偵辦，依賭博罪嫌法辦。

當時坐在賭桌旁，還在收抽頭金的黃女，坦承自己是負責人，她宣稱輸太慘，才想自己經營賭場，被查獲前2天才承租該棟房子，想趕在農曆年前開業，尚未安裝監視器，一樓通往2樓的鐵門壞掉不能上鎖，也無暇修理，當天使用通訊軟體群組聯繫好友邀賭，沒想到才開業第1天就被警方破獲，自己實在「很倒楣！」

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