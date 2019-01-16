機車與遊覽車擦撞 女大生回不到家香消玉殞

2019-01-16 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨晚發生一起死亡車禍，一名女大生騎車疑要超越前方另輛機車時，與一輛遊覽車發生碰撞，女大生當場連人帶車倒地被輾過失去生命跡象，經送醫搶救仍因傷重不治，至於車禍原因及肇事責任正由警方進一步鑑定釐清中。

這起車禍發生在昨晚九點半左右，一輛由62歲梅姓司機駕駛的遊覽車，當時沿文心路往台灣大道方向行駛，行經甘肅路口一處公車站牌讓乘客下車後行駛外車道，繼續朝左切到中線車道時，與一部同向準備回家，由目前就讀大一的19歲許姓女大生騎乘的機車發生擦撞。

女大生當場連人帶車倒地後遭遊覽車輾過，當場血流滿地失去生命跡象，警方獲報趕往處理時，只見現場路面留下一道長長的刮痕，還有遭輾壓破裂的安全帽，令人怵目驚心，有直擊民眾表示，女騎士當下疑因前方另輛機車的速度較慢，她從左方超越時才與遊覽車擦撞，當場被遊覽車右後輪輾過，場面驚悚。

而女大生經送醫搶救後，今日上午仍因傷重不治，讓家屬哀痛不已，至於事故確切原因正由警方進一步調查釐清中。

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