分享前女友裸體猥褻照 論壇流傳7年後挨告被判刑

2019-01-16 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市現年29歲的鄭姓男子（案發時21歲），與當時年約18歲的陳姓女子是情侶，兩人於2011年分手，鄭男卻把偷拍的陳女裸體猥褻等不雅照片，上傳到網路的「我要裸奔」論壇，只要輸入鄭男的帳號，就能夠觀賞，歷經7年歲月，林女才發現自己的不雅照片於網路上流傳，台中地檢署偵辦時，鄭男宣稱拍攝獲得林女同意，檢方卻見照片中的林女，都是處於睡眠狀態而起訴，台中地院審理時，鄭男認罪，法院依觸犯散佈猥褻影像罪判刑3月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

判決書指出，鄭男在2011年間，於住處偷拍陳女的裸照，包括性器官、胸部等隱私部位，還有口交等猥褻照片，兩人於同年底分手之後，鄭男把上述猥褻照片上傳到「我要裸奔」論壇的個人相簿，讓外人欣賞前女友的裸體。

事隔7年之久，2018年2月間，林女接獲警告，得知自己的裸體猥褻照片，於網路上流傳，她用鄭男的帳戶搜尋網路，果真發現自己的猥褻照，氣得委託律師向警方提出告訴，檢方偵查時，鄭男辯稱拍攝時獲得林女同意，另外，他是存放於個人空間，只有他才能觀賞。

檢方卻認為，林女於照片中是處於昏睡狀態，顯然是趁林女睡眠時偷拍，另外，只要輸入鄭男的帳號，就能見到裸體猥褻照，依散佈猥褻影像罪起訴，台中地院審理時，鄭男認罪並協商判決，台中地院判處徒刑3月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

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