購買TRF損失1.5億元 企業主槓上富邦

2019-01-16 12:35

〔記者吳政峰／台北報導〕資本額5000萬元的台力電機公司向台北富邦銀行購買TRF（目標可贖回遠期契約）等衍生性金融商品，虧損485萬8184美元（約台幣1.5億元），沈姓負責人認為遭到詐騙，日前在民團百合正義會的陪同下，到士林地檢署對富邦提起偽造文書及詐欺等告訴。

百合會指出，1978年成立的台力為製造馬達的中小型企業，公司及工廠主力都在台灣，無操作複雜金融商品的知識與經驗，更無操作人民幣避險需求，但長期與台力進行借貸配合的富邦卻在2012年至2013年間，讓不具備銷售資格張姓經理，向台力強力推銷TRF商品，違法在前。

百合會控訴，富邦在銷售過程中不斷誇大鼓吹TRF商品可以獲利，卻避重就輕TRF商品交易風險為無限大，明知相關規範卻惡意隱瞞，誤導客戶產生此商品為高獲利低風險之錯誤認知，台力基於對銀行的信任，勉予購買。

百合會說，為使台力承作與能力不相當之高風險金融商品，富邦底下的兩名職員，共4次偽造台力的董事會會議紀錄及不實決議內容，並自行持台力公司印章用印，造成台力公司形式上具名而承擔相關法律責任，造成鉅額虧損。累計12筆交易虧損近1.5億元，信用額度也因此遭到富邦凍結。

百合會指出，台力向「財團法人金融消費評議中心」申訴，評議結果卻是台力可以「減少一成損失」，但細查評議中心的捐助來源為金融業者每年繳的服務費與會費，所做的評議可能有失公允。

除了提告，百合會也呼籲金管會出面干預，另盼其他的TRF受害企業站出來，一同對販售TRF的20餘家銀行提起「侵占權利金」刑事訴訟。

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