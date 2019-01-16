頭份警偕民間志工拚治安 要讓民眾安心迎豬年

2019-01-16 11:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年節將至，警方也陸續展開春安工作。苗栗縣警察局頭份分局為確保春節期間，轄內治安平穩，各大交通節點行車順暢，昨日由分局長賴銘助會同各分駐（派出）所、頭份義警隊、民防隊、志工、市公所、義警消、守望相助隊、金融機構進行「108年加強重要節日安全維護工作協調會」，上下總動員，守護民眾安心過好年。

賴銘助表示，本次重要節日安全維護工作將於1月28日晚間10點展開，至2月11日凌晨12點，共為期15天，期間內警方將與轄區內相助巡守隊等民間社團、志工等共同投入，除了維護治安外，對於年假期間轄區內各旅遊熱門景點，也會加強交通疏導，務必達到「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大目標。

此外，賴銘助也提醒，年關將近，金錢流動大，各機關尾牙聚餐頻繁，警方也將加強金融機構防搶、居家防竊、反詐騙、取締酒駕等勤務工作，春節期間也會提供舉家外出時警務巡邏、護鈔等便民措施，民眾可多加利用，警民緊密合作，平安開心迎金豬年。

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