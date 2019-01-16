英語尬日語麻欸通？ 交警助日籍自助旅行者找到旅館

2019-01-16 11:46

〔記者方志賢／高雄報導〕一名日籍旅客到高雄自由行，拖著行李想步行到後驛捷運站，因擔心迷路尋求交通員警王聖萱幫忙，員警耐心地以英語與日籍旅客溝通，了解旅客需求後，協助他平安到住宿旅館，也為良好國民外交增添佳話。

高雄市三民第一分局交通分隊警員王聖萱昨天在中華、九如路口執行交通勤務時，一名日籍旅客拖著行李箱，手拿高雄地圖向他問路。由於王員不諳日語，便以英文和日籍旅客溝通了解需求。

原來這名日籍旅客想步行到捷運站後，再轉乘捷運至高雄六合夜市附近旅館入住，因怕迷路尋求警方幫忙。

王聖萱以英文告知日男，步行到最近的後驛捷運站約1、2公里，需20分鐘步行路程，日男拖著行李步行過於辛苦，建議改搭計程車較為妥適。

王聖萱請日籍旅客在超商前等待，並協助在路口攔下計程車搭乘到投宿旅館，日籍旅客上車前再三道謝下，結束了這場短暫卻溫馨的國民外交。

三民一交通分隊分隊長黃偉賓表示，王聖萱平時上班積極認真，熱心服務民眾，這次執勤雖與外籍旅客在語言上溝通不易，但仍以英文主動竭盡所能協助。

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