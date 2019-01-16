狠母打死女童 徐國勇呼籲：勿私力救濟

2019-01-16 11:41

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對昨晚發生17歲生母把1歲女童活活毆打致死案，這名生母的家被憤怒民眾包圍，徐國勇在機場對此事件表示，小孩生出來不是父母的財產，父母沒有權力剝奪孩子的生命，他聽到這種事非常痛心，但是台灣是民主法治時代，他呼籲台灣民眾不要私力救濟，法律才是我們的保障。

內政部長徐國勇在機場接受訪問時指出，他要用老故事「基督山恩仇記」告訴大家，對於違法的人物，全都是用法律來解決，他是法律人，他要告訴全國民眾，孩子不是父母的財產、東西，做父母的只有養育的義務，沒有權力暴行相待，甚至剝奪生命，如果他有孫子，會愛孫子比愛自己還重要，他聽到這件事非常痛心。

他強調，這種行為需要受到法律的制裁，台灣是民主法治時代，他呼籲民眾不要去圍堵加害人，加害人應該受到法律的制裁，私力救濟在台灣的法治社會是不被允許的，因為法律才是我們的保障。

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