「那你放進去一定很有感覺」 Line鹹濕對話曝姦情

2019-01-16 11:29

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄某知名診所擔任藥師的沈姓男子與人妻同事阿美（化名）暗通款曲，2人以Line互傳「昨天發現比較緊你又興奮了」、「那你放進去一定很有感覺」、「好啊我們來互相折磨」等鹹濕對話，被阿美老公江男發現2人姦情，怒告2人妨害家庭並求償，法院審理時，江男與前妻和解撤告，只告「小王」沈男，高雄地院民事庭最後判沈男應賠7萬元，可上訴。

據了解，江姓男子前年6月間，無意間從老婆阿美手機的通訊軟體Line發現，有多張老婆與診所男同事沈姓藥師的親吻臉頰等親密合照，更發現一連串鹹濕對話，包括「所以昨天發現比較緊你又興奮了」、「那你放進去一定很有感覺」、「好啊我們來互相折磨，說不定是你忍不住求我進去哩」、「等到你瘦到我滿意的時候我會強姦你啊」等表明已有多次性行為之露骨對話，江男發現姦情後，為此與老婆分居並離婚。

江男不滿婚姻破裂，提起民事訴訟怒告介入其家庭的沈姓藥師求償80萬元，高雄地院民事庭審理時，沈男否認與江妻有姦情，並辯稱親密合照只是診所同事聯誼餐敘後因玩遊戲而拍攝，部分係因玩笑而拍攝之好玩照片。

沈男並辯稱以為女方早已離婚，只是為處裡子女監護權、金錢問題，才仍與江男住在一起。

但法官調查，發現相關照片皆為被告沈男與江妻接吻或相互親吻對方臉頰之照片多達7張，且均係以自拍之近距離角度拍攝，2 人在照片中神情愉悅，已逾一般同事朋友交際之界線，且照片中並未見他人在場，被告辯稱係與同事聚餐後，開玩笑或與玩遊戲所拍攝，不足採信。因此原告江男主張被告沈男與其妻發生婚外情，堪認屬實。

法官審酌原告、被告兩造學歷、現職與收入等，認為這起婚外情案造成的侵害行為，精神撫慰金應以14萬元為洽當，其中江妻出軌也須負擔一半責任，但江妻已與原告和解獲原諒撤告，法官因此僅判沈男應賠賠7萬元，全案可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/