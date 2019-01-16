當孩子面前毆妻 小孩嚇得逃出求救還被拖回屋內

2019-01-16 11:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市鄭姓男子去年7月24日跟妻子黃姓女子吵架後，兩度毆打黃女，第二次動粗時，他11歲的兒子逃出家門要求救，還被他硬拖回屋內，桃園地檢署今天偵結，已依家庭暴力罪之傷害案件，將鄭男提起公訴。

檢方調查，當天上午8點多，鄭男在中壢區住家與黃女吵架，他盛怒之下動手毆打黃女，致黃女臉部挫傷。後來鄭男離家外出，直到當天晚間9點多返家，返家後他又要找黃女理論，但黃女一度躲在房內、將門鎖上，不願意搭理鄭男。

鄭男威脅要破壞房門，黃女無奈，只好開門，結果又被鄭男持電蚊拍打了一頓，致她左臉、兩側上肢、頭部、頸部、臀部、左腳挫傷。鄭男的兒子在一旁看著母親挨打，嚇得半死，就衝出家門想要對外求救，豈料鄭男發現後，追了出去，硬是將他兒子從電梯口拖回屋內，致他兒子頭部、頸部、背部、左手、右下肢擦傷。

黃女心疼兒子也受傷，決定不再隱忍，向中壢警方報案，桃園地檢署今天偵結，因鄭男罪證確鑿，已依家庭暴力罪之傷害案件將他提起公訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/