1串用1整年 手指殘缺獨居老人：年貨最想要衛生紙...

2019-01-16 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕93歲的榮民丁爺爺晚年獨居在狹小房間，因罹患心臟病加上行動不便，以及年輕時因職業傷害失去3根手指，很少外出購物的他竟規定自己一串衛生紙得用一整年。而對於年貨最想要什麼，丁爺爺笑著說最想要牛奶跟一串衛生紙，因為自己實在提不動，令人感到相當鼻酸。

據《聯合新聞網》報導，春節前夕，輝瑞各地志工與弘道老人福利基金會關懷獨居長輩，陪伴約50位長輩走出家門前往大賣場購物，一圓年前採辦年貨的心願。而丁爺爺也和去年陪同的志工家庭再次相聚，一起在大賣場中購物。鮮少出門的爺爺笑著說，最想買的東西是牛奶和一串衛生紙，因為一個人實在提不動，所以平時只好節省使用衛生紙。

丁爺爺表示，自己因身體因素很少出門購物，不得已時只能拄著拐杖、提著大包小包慢慢地走回家，因此衛生紙必須省著點用。他嚴格規定自己，衛生紙一個月只用半包，六包一串衛生紙剛好可以用一整年。

弘道台中服務處主任陳國慶表示，獨居長輩的困境很難被大眾注意到，外出購物對許多長輩而言，事實上是難以想像的艱難和危險。因此透過寒冬助老的服務，以實際行動提供長輩真正的需求，也盼望社會各界能夠伸出援手，大家一起用愛心終結孤單與危險。

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